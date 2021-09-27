Ереван, 27 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 5527 исследований на коронавирус, из которых 462 дали положительный результат. Об этом 27 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Samregion.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Всего в стране выявили 259 007 носителей коронавируса. Из них 240 305 справились с инфекцией, в том числе 1192 — за последние двое суток. Умерли в республике 6467 пациентов с COVID-19, из которых 14 — в течение последних суток.

26 сентября данные о числе выявленных заражений в Армении Не сообщали. Днём ранее в республике выявили 1066 носителей SARS-CoV-2. 496 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 25 пациентов с COVID-19.