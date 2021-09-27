Москва, 27 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Правительство РФ продлило и расширило программу по стимулированию найма, сообщил 27 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Он напомнил, что программа по поручению президента была запущена в 2021 году для восстановления занятости. Работодателям предоставлялись субсидии за трудоустройство граждан, числившихся безработными на начало 2021 года — по три минимальных размера оплаты труда.

«Теперь этой поддержкой они смогут воспользоваться, если возьмут в штат людей, которые были зарегистрированы на бирже труда до 1 августа текущего года, — заявил Мишустин. — Более того, субсидии будут выплачиваться, если они приняли на работу граждан с ограничениями по здоровью, а также одиноких и многодетных родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей и детей-инвалидов».

При этом, когда именно соискатель встал на учёт в центре занятости учитывать не будут, поскольку из-за жизненных обстоятельств этим гражданам зачастую тяжело найти работу, добавил глава правительства.