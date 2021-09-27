Москва, 27 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему кадры отдыха российского лидера Владимира Путина в сибирской тайге были опубликованы спустя несколько недель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он уточнил, что опубликованные ранее кадры «были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром в Благовещенск, собственно по пути обратно в Москву была совершена такая остановка на несколько дней».

«Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли кадры отдыха главы государства были опубликованы спустя две недели, поскольку в это время погиб глава МЧС Евгений Зиничев и был разгар предвыборной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, видеокадры отдыха в сибирской тайге президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу были опубликованы 26 сентября в эфире телеканала «Россия-24».

На видеокадрах запечатлены моменты, как Путин и Шойгу ловили рыбу, совершали пешие прогулки по горам и тайге, а также передвигались по тайге на вездеходе и сплавлялись по реке на катере. При этом на некоторых кадрах видно, что президент России тоже время от времени садился за руль вездехода или катера.