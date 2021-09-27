Ново-Огарево, Московская область, 27 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» держит уверенно свои позиции, но ей предстоит много работы, чтобы закрепить свой успех. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин с лидерами списка «Единой России».

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Свои передовые позиции партия держит уверенно. С учётом победы в одномандатных округах — вновь сформирует конституционное большинство в Государственной думе. Это важный, значимый успех, залог преемственности и стабильного развития всей страны», — заявил Путин.

«Когда из штабов Единой России — я это слышал сам, смотрел своими глазами — раздаются такие радостные возгласы «ура»… но что хотел бы здесь отметить, уважаемые коллеги, друзья, как известно, этот победный боевой клич имеет разно качество. Одно дело, когда всё уже сделано, выполнено, и мы стоим на развалинах крепости побежденного врага, победа за нами!.. а другое дело, когда мы идем вперед, в атаку, в бой, в наступление, полны решимости победить, но еще не всё сделали для достижения окончательной победы. Сейчас именно такая ситуация — впереди у партии очень много работы», — подчеркнул он.