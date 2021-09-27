Ново-Огарево, Московская область, 27 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» показала хорошую способность к внутреннему обновлению. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин с лидерами списка «Единой России».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Важно, что партия в целом показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом. И важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, совсем молодых, но деятельность которых является перспективной», — заявил Путин.

«Безусловно, также они достойны быть представителями народа в высшем органе законодательной власти», — указал он.

По итогам выборов, фракция «Единой России» может обновиться практически наполовину — почти на 50%, отметил президент.