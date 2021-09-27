Ново-Огарево, Московская область, 27 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Хороший результат «Единой России» на выборах отражает уровень доверия к партии со стороны граждан страны. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин с лидерами списка «Единой России».

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Хочу вас поздравить с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную думу VIII созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании», — заявил Путин.

«Безусловно, он отражает высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к её конкретным делам на благо России, на благо общества. Ясно, что есть множество претензий — это само собой разумеется, для правящей партии просто неизбежно. Так и должно. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют», — указал он.