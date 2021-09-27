Москва, 27 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддерживает принцип сменяемости власти. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин ИА REGNUM Владимир Путин на параде Победы на Красной площади

«Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле нет единой позиции касательно законопроекта о региональной власти, снимающем запрет для губернаторов избираться на более чем два срока подряд: «Законопроект пойдет, когда начнется работа в парламенте, и тогда будет понятна конкретика».