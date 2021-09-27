Варшава, 27 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 27 сентября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в республике.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 421 новый случай заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки с диагнозом COVID-19 в стране никто не умер.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 903 655 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 572. В больницах по состоянию на 27 сентября находятся 876 пациентов с COVID-19, из них 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.