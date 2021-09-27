В Малайзии обнаружили новую схему по контрабанде наркотиков
Куала-Лумпур, 27 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Полиция Малайзии арестовала 56-летнего жителя Индонезии с мешками, наполненными метамфетамином, сообщает Sindonews.
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Наркотики
Наркотики на сумму 1,7 млн малайзийских ринггитов экспортировали в Индонезию.
Первоначальное расследование показало, что подозреваемый покупал наркотики у местного дистрибьютора, а затем экспортировал наркотики. Посреди моря находился еще один корабль, на котором товары сортировались и затем доставлялись в Индонезию.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии примет меры против учителей, которые наcтаивают на отказе от вакцинации против коронавируса.