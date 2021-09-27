Куала-Лумпур, 27 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Полиция Малайзии арестовала 56-летнего жителя Индонезии с мешками, наполненными метамфетамином, сообщает Sindonews.

40.мвд.рф Наркотики

Наркотики на сумму 1,7 млн малайзийских ринггитов экспортировали в Индонезию.

Первоначальное расследование показало, что подозреваемый покупал наркотики у местного дистрибьютора, а затем экспортировал наркотики. Посреди моря находился еще один корабль, на котором товары сортировались и затем доставлялись в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии примет меры против учителей, которые наcтаивают на отказе от вакцинации против коронавируса.