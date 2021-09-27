Москва, 27 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Конец прошедшей недели (24 сентября) стал продолжением позитива для нефтяных котировок. Баррель марки Brent переписал максимумы от 2018 года, закрыв неделю на отметке $78,21, прибавив 0,92% относительно 23 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Rosneft.ru Добыча нефти

«На бурный рост котировок влияет растущий спрос в мире на фоне слабеющих пандемийных ограничений.

В частности, США до сих пор не восстановили добычу после урагана «Ида», и этот факт при позитивных данных минэнерго о сокращении резервов сырой нефти и постепенном увеличении потребления бензина оказывает серьезную поддержку нефтяным котировкам.

Помимо этого, ряд инвестбанков поднял целевую цену барреля нефти до $90 на фоне газовом кризиса в Европе, где спотовые цены продолжают держаться в районе $900−970 за 1 тысячу кубометров.

Столь высокие цены на газ могут привести к тому, что Европе придется отапливаться мазутом и нефтепродуктами вместо газа, несмотря на скорый запуск «Северного потока — 2», и уже привели к остановке работы ряда поставщиков энергии в Германии и Великобритании.

Нефт Brent сегодня, 27 сентября, превысила $79 впервые с 2018 года. Предполагаемый диапазон котировок нефти находится в пределах $78,20−80,00 за баррель.

Выход за $80 может спровоцировать рост до $90 за баррель Brent в ближайшие недели», — считает эксперт.

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