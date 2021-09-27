Москва, 27 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Доллар попытался подрасти на торгах 24 сентября, но, так и не дотянувшись до отметки 73 руб., откатился к концу торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Евро

«Сегодня, 27 сентября, рубль продолжает укрепляться, отправив доллар в район 72,40 руб. благодаря открытию пары с медвежьим гэпом с оглядкой на нефтяное ралли.

Несмотря на нестабильное отношение к риску и в целом крепкие позиции доллара на международной арене, российская валюта держится весьма неплохо.

Во многом это обусловлено ситуацией на рынке нефти, где Brent уже добралась до трехлетних максимумов и метит на отметку $80 за баррель. Кроме того, рубль получает поддержку от пика налоговых выплат, который приходится на эту неделю и может помочь валюте в дальнейшем укреплении.

Тем временем евро впервые с конца июля 2021 года ушел под отметку 85 руб., отметив минимумы в районе 84,75 руб. В случае с парой евро/рубль падение выглядит еще масштабнее по причине слабости единой валюты на международной арене.

Причем котировки пары могут продолжить снижение в среднесрочной перспективе, поскольку евро будет оставаться под гнетом долларовых быков на фоне дивергенции курсов монетарной политики. Так, если давление усилится, евро/рубль может устремиться в направлении зоны 83,40 руб.», — считает эксперт.

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