Берлин, 27 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) продолжит работать в Берлине над развитием отношений с Россией, заявил избранный депутат новой палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн (АдГ).

Petra B. Fritz Германия

«Конечно, мы, как «Альтернатива для Германии», продолжим работать в парламенте над улучшением германо-российских отношений, в частности над отменой санкций и развитием экономических и культурных отношений», — сказал он РИА Новости.

Комментируя итоги выборов, Линдеманн заявил, что, «к сожалению, партия набрала не так много голосов в берлинской палате представителей», меньше голосов по сравнению с собственным же результатом в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 26 сентября выборах в бундестаг за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%. Это худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока. Также в новом составе парламента будут работать представители ещё четырёх партий.