Ульяновск, 27 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать вновь избранного губернатором Ульяновской области Алексея Русских. И подчеркнул, что рассчитывает на эффективную работу, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Kremlin.ru Алексей Русских

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Глава государства в режиме видеоконференции встретился с губернаторами девяти регионов, избранных по итогам выборов 19 сентября. В их числе — Алексей Русских, который победил на губернаторских выборах в Ульяновской области. На встрече с главой государства он поблагодарил Владимира Путина за «оказанное доверие», подчеркнув, что данную поддержку он оценивает «как вотум доверия» президенту.

По словам Русских, выборы в регионе «прошли спокойно, без особых замечаний», а явка была «выше среднего», что говорит об интересе жителей к тому, как «область будет развиваться дальше».

«Хочу сказать, что по тем проблемам, которые я обозначал вам во время нашей встречи, после ваших распоряжений ведётся уже очень серьёзная работа. Это в первую очередь снабжение жителей области качественной водой, борьба с оползнями, дорожное строительство, совершенствование системы здравоохранения, обеспечение детей-сирот квартирами и проблемы дольщиков», — сказал Алексей Русских.

Также вновь избранный ульяновский губернатор подчеркнул, что в своей работе опирается «на все конструктивные политические силы».

Президент подчеркнул, что в статусе губернатора «уже не важно, какая партия» выдвигала. Важно, что жители его поддержали и ждут «компетентной, солидной, серьёзной, глубокой, профессиональной работы».

«Для меня тоже абсолютно не имеет никакого значения, какая политическая сила стоит за вами. Важно, чтобы вы работали эффективно, я на это и рассчитываю. Можете не сомневаться и в моей поддержке в ходе вашей работы», — заверил Владимир Путин.

Напомним, что Алексей Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года. 19 сентября 2021 года на выборах губернатора Ульяновской области за Русских, который был выдвинут от КПРФ, проголосовали 366 035 жителей, что составляет 83,16% от числа пришедших на избирательные участки. «Единая Россия» не выставляла своего кандидата.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года президент Владимир Путин на встрече с Алексеем Русских обратил внимание на проблемы обманутых дольщиков. По итогам встречи глава региона заявил, что в Ульяновской области в 2022 году планируют сдать в эксплуатацию значительную часть проблемных многоквартирных домов, а до конца 2023 года закрыть проблему обманутых дольщиков.