Минск, 27 сентября 2021, 12:47 — REGNUM В Польше у границ с Белоруссией разворачивают целые корпуса иностранных войск, заявил 27 сентября белорусский президент Александр Лукашенко.
Он добавил, что Литва «пищом лезет в каждую щель», чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное — это Украина.
Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.