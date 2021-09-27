Минск, 27 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Польше у границ с Белоруссией разворачивают целые корпуса иностранных войск, заявил 27 сентября белорусский президент Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«В Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США», — цитирует его БелТА.

Он добавил, что Литва «пищом лезет в каждую щель», чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное — это Украина.

«У нас открывается новый, по-старому говоря», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.