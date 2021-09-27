Киев, 27 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. По Донбассу Киев должен говорить с Донецком и Луганском, что же касаетсяКрыма, то по этому вопросу украинские власти могут «общаться» с созданной ими же «крымской платформой», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 27 сентября, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Kremlin.ru Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом встречи в нормандском формате

Как сообщалось ранее, Песков заявил, что Владимир Путин готов ответить согласием на предложение президента Украины Владимира Зеленского о двусторонних переговорах, но такой встрече мешает нежелание Киева выполнять Минские соглашения. Ранее Песков отмечал, что встреча Путина и Зеленского возможна после определения ее повестки.

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« Пресс-секретарь президента вновь ясно сформулировал условия, при выполнении которых Москва готова вести речь о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Это — выполнение Киевом Минских соглашений. Это — ясность относительно повестки дня: на встрече обсуждаются вопросы российско-украинских отношений, в перечень которых Крым и Донбасс не входят. Это — отказ Киева от враждебной риторики в отношении России и от злобных выпадов личного характера в отношении её президента.

Тут всё правильно. Нам нет дела до взглядов Зеленского и его окружения «на прошлое и будущее» — нас не устраивает украинское настоящее. Оно нас не устраивает и в области внешней политики, и в области политики внутренней. Нас не устраивает превращение Украины в плацдарм враждебных России действий НАТО. Нам претит тоталитарный характер окопавшегося в Киеве шовинистического прозападного режима, подавление инакомыслия, подавление прав людей, не принадлежащих к титульному этносу, ограничение религиозной свободы и так далее. Всё это тоже, конечно, должно стать предметом обсуждения.

На первом этапе, однако, речь должна пойти о простых вещах: восстановлении сообщения, свободе передвижения граждан двух стран, восстановлении экономических связей, восстановлении нормальных условий для работы российского посольства и представительств различных российских организаций и ведомств на украинской территории (украинское посольство, как известно, ограничений в своей работе не испытывает), сохранности мемориалов.

По Донбассу Киев должен говорить с Донецком и Луганском. По Крыму пусть общается с созданной им «крымской платформой».

С такой позиции сдвигаться нельзя. Это было бы и против объективных интересов нашей страны, и субъективно встретило бы отторжение у большинства её граждан.