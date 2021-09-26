Москва, , 15:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин всегда готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако Киев отказывается выполнять «Минские соглашения» и это делает российско-украинские переговоры на высшем уровне бессмысленными. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что этот «тупик» связан исключительно с позицией украинского руководства, которое не хочет выполнять Минские соглашения. Киев хочет заменить Минские соглашения чем-то другим, при этом не называя это своими словами.