Москва, 27 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Субъекты Северо-Кавказского федерального округа получат в ближайшие три года более 30 миллиардов рублей на строительство новых школ. Большее всего будет предоставлено на условиях софинансирования Чечне — 17,099 млрд рублей.

Rk.gov.ru Школа

Дагестан получит более 8,453 млрд рублей, Ингушетия — 4,073 млрд рублей. Кабардино-Балкарии предоставят 424,6 млн рублей, Северной Осетии — почти 463 млн рублей.

Денежные средства будут направляться тремя траншами в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2021 год ина плановый период 2022 и 2023 годы, говорится в постановлении правительства РФ.

Всего на выделенные федеральным правительство средства в России будут построены 128 школ, в которых будут созданы более 93,7 тыс. дополнительных учебных мест. В настоящее время завершился второй этап отбора проектов. Согласно указанному постановлению субсидии получат 34 субъекта РФ, общая сумма составит 74 млрд рублей.

Напомним, в 2017 году заявлялось, что на полную ликвидацию трехсменного обучения в школах ряда субъектов Северного Кавказа необходимо еще 40 миллиардов рублей. За прошедшие четыре года регион не раз получал многомиллиардные транши на решение этого вопроса, однако решить его до сих пор не удалось.

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