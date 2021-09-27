Хабаровск, 27 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Три дня в загородном лагере «Мир детства» длился в Хабаровске форум молодых семей. Участники, 32 семейные пары с детьми, обсуждали отношения с близкими, домашний быт и различные меры поддержки от государства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе правительства региона.

Pixabay.com Семья

Читайте также: Ростовская многодетная семья получила велосипеды от Путина

«На форум мы пригласили различных специалистов, чтобы обсудить с молодыми парами важные вопросы. Так, с практикующими психологами рассмотрели отношения в семье, а с представителями пенсионного фонда и банков — программы по приобретению жилья», — рассказала начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Инна Хопта.

Кроме того, была и спортивно-развлекательная программа: участникам организаторы форума устроили тренировки по фитнесу, тхэквондо и дыхательной гимнастике. Семьи соревновались в командных играх, а также набирались опыта в творческих мастер-классах по лепке из глины, кулинарии и аквагриму.

Семьи познакомились с молодыми и успешными предпринимателями, которые сумели построить свой бизнес, при этом уделяя время семье.

Как сообщало ИА REGNUM, многодетная семья из Волгодонска (Ростовская область) после обращения на «Прямую линию с Владимиром Путиным» получила в подарок два велосипеда.