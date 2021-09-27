Париж, , 11:57 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис по дороге из Нью-Йорка, где он участвовал в сессии ГА ООН, сделает остановку в Париже 27 сентября. Об этом сообщает AMNA.

Лувр

Мицотакис посетит открытие в Лувре выставки «Париж-Афины: рождение современной Греции». Выставка организована по случаю 200-летия Греческой революции и призвана подчеркнуть связи, которые объединяют Грецию и европейскую культуру.

Премьер-министра Греции примет в Лувре президент Франции Эммануэль Макрон. Два лидера вместе откроют выставку, а затем проведут рабочий ужин в Елисейском дворе.

У Мицотакиса и Макрона будет возможность обсудить широкий круг вопросов, которые касаются обеих стран. В ходе обсуждения будут также затронуты последние международные дипломатические события.