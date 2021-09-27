Куала-Лумпур, 27 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Правительство Малайзии примет меры против учителей, которые наcтаивают на отказе от вакцинации против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Отношение ряда учителей, отказавшихся от вакцины, может помешать планам правительства возобновить очное обучение.

В школах Малайзии есть учителя, которые отказываются от вакцинации, но продолжают преподавать.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования Малайзии объявило, что учебные заведения в стране начнут работать через две недели после переходного периода.