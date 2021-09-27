Крит, Греция, 27 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В административном районе Арханес на острове Крит отмечен значительный ущерб системе водоснабжения и зданиям после землетрясения. Об этом заявил мэр Арханеса Манолис Кокосалис. Об этом сообщает AMNA.

Martin Luff Последствия землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера потрясло восточный Крит в 09:15 в понедельник, 27 сентября. Эпицентр землетрясения находился в 23 км к северо-западу от Орви, а его очаговая глубина составляла 10 км, сообщил Институт геодинамики Национальной обсерватории Афин.

Школы на острове эвакуированы. Все службы находятся в состоянии боевой готовности, внимание сосредоточено на районе Аркалохори, который особенно пострадал от землетрясения. Сообщается об одном погибшем.

Ожидается, что на остров прибудут министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис, заместитель министра по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Эвангелос Турнас, а также Генеральный секретарь гражданской защиты Василиос Папагеоргиу.