Цхинвал, 27 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 582 теста на коронавирус, из которых 119 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 27 сентября сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 5867 носителей SARS-CoV-2, из них 4934 выздоровели, в том числе 46 — за последние выходные. Под наблюдением медиков находятся 860 носителей коронавируса.

24 сентября, в пятницу, в Южной Осетии сообщили о 68 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате проведения 242 тестов. 60 человек за сутки были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в последнее время растёт число активных случаев заражения коронавирусом.