Москва, 27 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Сегодня, 27 сентября, на торгах на Московской бирже курс евро упал ниже 85 рублей. Такое падение произошло впервые с 29 июля 2020 года, пишет «Коммерсант».

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По данным торгов на 10:18 мск, европейская валюта торговалась на уровне 84,90 рубля,. Падение евро составило 0,23%.

Доллар сегодня днем торгуется на уровне 72,50 рубля, упав на 0,14% Вероятный диапазон для доллара составляет 72,20−72,90 рубля.

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