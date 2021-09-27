Баку, 27 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Азербайджане начали испытывать эффект от комбинации вакцин от COVID-19 «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Www.volgograd.ru Вакцина «Спутник Лайт»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Сообщается, что всего в Азербайджане оба типа вакцин вкололи 64 добровольцам. Исследования провели у 20 первых участниках эксперимента.

«Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения», — отметили в пресс-службе.

В РФПИ подчеркнули, что серьёзных побочных реакций от комбинации вакцин не было. Исследования продолжаются.

Стоит отметить, что клинические испытания вакцин в Азербайджане начались в феврале. Всего в них принимают участие 100 человек.