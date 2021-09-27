Минск, , 11:28 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал повестку предстоящего 15 октября в Минске заседания Совета глав СНГ, сообщил 27 сентября председатель Исполнительного комитета, Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

СНГ Cis.minsk.by

«Повестка уже утверждена, она согласована с председателем в СНГ в этом году. Председатель в Совете глав государств — президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко», — сказал он журналистам.

Он уточнил, что главный вопрос, который будут рассматривать лидеры государств, — это заявление в связи с 30-летием Содружества, а также ряд вопросов, которые регламентируют сотрудничество в политической, гуманитарной, экономической сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече генпрокуроров стран СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что использование искусственного интеллекта в преступных целях превратилось в новую угрозу для стран Содружества Независимых Государств.

Читайте также: Генпрокурор России назвал новые угрозы для СНГ