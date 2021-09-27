Вашингтон, 27 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения намерена возобновить расследование о происхождении коронавируса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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По данным издания, для того, чтобы определить, как и где началась пандемия, унёсшая жизни более 4,7 миллиона человек во всём мире, будет сознана команда из 20 человек, куда войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты в области генетики и болезней животных.

Учёные попытаются выяснить, имеет ли коронавирус лабораторное происхождение, а также, какие опасности, связанные с распространением вирусов, могут ожидать человечество в будущем. В ВОЗ подчеркнули, что на выяснение причин пандемии остаётся не так много времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле группа экспертов Всемирной организации здравоохранения уже отправлялась в Китай, чтобы установить происхождение вируса SARS-CoV-2.

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В августе британская газета The Sunday Times заявила о сговоре ВОЗ с властями КНР о версии происхождения коронавируса, которую стороны будут считать основной. Они якобы договорились изучать версию о естественном возникновении SARS-CoV-2 и не принимать во внимание данные о возможной утечке вируса из лаборатории. В ВОЗ эти утверждения опровергли, назвав их не соответствующими действительности.