Сидней, Австралия, 27 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Не вакцинированные от COVID-19 жители Сиднея и всего штата Новый Южный Уэльс, расположенного на юго-востоке Австралии, смогут посещать места отправления культа по достижении 80-процентного охвата иммунизацией местного населения обоими компонентами, когда все другие ограничения для них будут оставаться в силе до 1 декабря. Об этом 27 сентября в ходе пресс-конференции объявила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Сидней

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Такое решение не всем показалось логичным — риск передачи коронавируса в церкви или синагоге такой же, что и в торговом центре. Когда журналисты стали задавать вопросы, Бережиклян признала, что «существует определенный риск» заражения, но не смогла объяснить, как и почему было принято данное решение.

«Ношение масок там будет обязательным, хоровое пение будет ограничено, поэтому там все еще будут сохраняться ограничения», — заявила Бережиклян, добавив, что ответственность за соблюдение правил перекладывается на религиозные учреждения.