Канберра, 27 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. 27 сентября министерство здравоохранения Австралийской столичной территории зарегистрировало первый летальный исход от COVID-19, связанный с текущей вспышкой «Дельта"-варианта коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Скончавшимся оказался мужчина, которому было за 90 лет. Прежде чем ему был поставлен диагноз COVID-19, он получал медицинский уход в доме престарелых. Выступая на пресс-конференции, глава столичного правительства Эндрю Барр выразил соболезнования, отметив, что умерший был крайне болен.

Отмечается, что общее число погибших от COVID-19 в столице Австралии за все время пандемии достигло четырех.

За последние 24 часа в Канберре и ее пригородах было выявлено 19 новых случаев заражения SARS-CoV-2.