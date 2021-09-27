Веллингтон, 27 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции 27 сентября заявила, что ее правительство запустит пилотную программу домашней изоляции для путешественников, возвращающихся на родину. Об этом сообщил австралийский телеканал Nine News.

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Напомним, что по возвращении домой из-за границы новозеландцы вынуждены находиться на двухнедельном карантине в отелях. Премьер-министр Ардерн заявила, что новая пилотная программа, которая позволит новозеландцам самоизолироваться дома, первоначально охватит порядка 150 человек, совершивших деловые поездки в период с 30 октября по 8 декабря.

«Единственная причина, по которой мы сейчас проводим этот пилотный проект по прохождению карантина — это подготовка к ситуации, когда большая часть населения будет вакцинирована … Планируется, что в первом квартале 2022 года, когда будет вакцинировано еще больше новозеландцев, самоизолироваться дома будет безопаснее», — заявила Ардерн.