Пекин, 27 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории Китая сделано свыше 2,2 млрд прививок от COVID-19. Об этом 27 сентября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

Вакцинация в Китае

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«По состоянию на 26 сентября года <…> сообщается, что в общей сложности (в Китае) использовано 2 миллиардов 200 миллионов 202 тысяч доз вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какое именно число людей прошло вакцинацию от нового заболевания, а также сколько человек получило одну дозу препарата, а сколько — две.

Отметим, за прошедшие 24 часа в Китае было выявлено 55 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 96 050.