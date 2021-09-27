Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. При финансовой поддержке федерального центра электротранспорт Петербурга осуществит масштабное обновление подвижного состава. В ближайшие два года будет закуплено более пятисот единиц новой техники.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус в центре Петербурга

«Город закупит 255 новых трамваев уже к 2024 году. Тогда же Петербург получит 314 новых троллейбусов, из них 117 будут с увеличенным автономным ходом», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Помимо обновления техники, будут реконструированы депо и два трамвайных парка, обновлены трамвайные пути и электрические линии. Все работы планируется завершить к 2028 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил выделение Санкт-Петербургу инфраструктурных кредитов из федерального бюджета на общую сумму 24 млрд рублей на реализацию трёх крупных инфраструктурных проектов.

Один из них как раз предусматривает обновление городского парка электротранспорта к 2028 году. Для этого потребуется 629 новых трамваев и 587 троллейбусов. В ближайшие два года должны быть приобретены 170 трамваев.