Каменский район, Ростовская область, 27 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Ростовской области полицейские разыскивают аферистов, которые под видом сотрудников банка завладели личными данными жительницы Каменского района, оформили на её имя кредит и похитили более 1,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 27 сентября.

Credit-help.biz Кредит

В полицию обратилась женщина, заявившая о краже с банковского счёта. Ставшая жертвой мошенников каменчанка пояснила, что она ответила на звонок с неизвестного номера и доверилась лжесотруднику одного из банков. Злоумышленник заверил женщину, что кто-то пытается похитить средства с её счёта. Якобы для защиты денег заявительница продиктовала данные банковской карты и секретный код из SMS-сообщения. Аферист оформил кредит на имя женщины и похитил более 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».