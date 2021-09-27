Краснодар, 27 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Российско-пакистанское учение военнослужащих «Дружба-2021» пройдёт в Краснодарском крае с 27 сентября по 6 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие Министерства обороны

Учение с участием военнослужащих специального назначения вооруженных сил Исламской Республики Пакистан направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран. В рамках учений состоится обмен опытом и отработка взаимодействия при выполнении широкого спектра задач, в том числе, в ходе контртеррористической операции, при разведывательно-поисковых и засадных действий.

В российско-пакистанских учениях примут участие около 100 военнослужащих вооруженных сил Пакистана и 100 военнослужащих Южного военного округа.