Москва, 27 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Во Вьетнаме уже в ближайшее время могут начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 27 сентября заявил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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«Компания VABIOTECH успешно провела технический розлив вакцины «Спутник V» и получила удовлетворительный сертификат от Института Гамалеи, который изобрёл вакцину», — сообщил в интервью РИА Новости дипломат.

Он добавил, что в ближайшем будущем компания осуществит коммерческий розлив вакцины. Ожидаемая мощность составит 5 миллионов доз в месяц.

Данг Минь Кхой подчеркнул, что «Спутник V» — это единственная вакцина, произведённая во Вьетнаме по передаче технологий. По мнению дипломата, Ханой в будущем может стать центром производства российского препарата в Юго-Восточной Азии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вьетнамский посол в Москве Данг Минь Кхой заявил, что власти Вьетнама могут в ближайшем будущем рассмотреть возможность регистрации в стране других российских вакцин от коронавируса помимо «Спутника V». Он подчеркнул, что мировые поставки вакцин на сегодняшний день довольно незначительны. Вьетнам диверсифицирует закупку вакцин, чтобы обеспечить для населения ранний коллективный иммунитет.