Москва, 27 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Комик и бывший резидент Comedy Club Гарик Мартиросян стал гостем YouTube-шоу «А поговорить?». Запись его интервью доступна на одноимённом канале с 26 сентября.

Скриншот с YouTube Гарик Мартиросян

В ролике журналистка Ирина Шихман поинтересовалась у Мартиросяна, как он относится к ситуации стендапера Идрака Мирзализаде и его поддержке со стороны коллег. На это комик ответил, что в обществе создаётся «искусственная общность».

Шихман спросила, солидарен ли Мартиросян с комиками, поддержавшими Мирзализаде, на что тот жёстко ответил: «Плевать я хотел на всех этих комиков. У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, мерзавцы, отвратительные типы… Я никогда в жизни не буду отвечать за комиков.» — высказался он, отметив, что каждый сам должен отвечать за свои поступки.

Многие пользователи Сети отметили, что «разочаровались» в Мартиросяне после его интервью. Видеоролик набрал равное количество отметок «нравится» и «не нравится» — по 11 тыс.

«Это дизы не Ирине, а Гарику, за его уход от вопросов, и изворотливость… Была о нём другого мнения (намного лучшего)», — пишет TheToxic2811.

«Начал смотреть, не понял почему так много дизлайков. Досмотрел до 29-й минуты, поставил диз и ухожу. Это фиаско, Гарик», — считает Sergii Panov.

«Даже не ожидала, что будет так разочаровывающе. Всегда симпатизировала Мартиросяну. Вроде просто свое мнение говорит человек, вроде честно, а ощущение противное осталось», — поделился пользователь Kate 0331.

ИА REGNUM напоминает, что гражданин Белоруссии Идрак Мирзализаде в одном из своих выступлений сказал грубую шутку о русских людях, что было вырвано из контекста. После чего комику начали угрожать, общественность обратила внимание на его слова и МВД РФ приняло решение о его депортации из России.