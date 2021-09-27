Москва, 27 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Поздравительную телеграмму в связи с 30-летием провозглашения независимости Туркмении направил туркменскому президенту Гурбангулы Бердымухамедову президент России Владимир Путин. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владими Путин и Гурбангулы Бердымухамедов

«Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», — говорится в обнародованной телеграмме.

Также указывается, что глава Российского государства отметил, что развитие отношений между двумя странами проходит в духе стратегического партнёрства, ведется политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях и взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур.

Помимо того, Путин заявил, что он уверен в том, что совместными усилиями дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей будет обеспечено и это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Туркмении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что идеологические предпочтения, стереотипы и фобии нужно отбросить, оценивая текущую ситуацию в Афганистане.