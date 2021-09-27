Сиэтл, США, 27 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счётом 5:3.

Хоккей

В составе «Сиэтла» шайбы забросили Райли Шихан, Джаред Макканн, Райан Донато и Морган Гики, оформивший дубль. У «Ванкувера» отличились Джек Рэтбоун, Брок Бёзер и Нильс Хёгландер.

Для «Сиэтла» этот матч стал первым в истории. Команда была сформирована в результате драфта расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошёл 21 июля.

«Кракен» в апреле официально стал 32-м клубом НХЛ. Команда была сформирована в результате драфта расширения 21 июля, россияне в нее не попали.

Регулярный чемпионат НХЛ начнётся 12 октября.