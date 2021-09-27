Москва, 27 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Нефть завершила торги 24 сентября в бодром расположении духа, отметив пятую подряд неделю роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Philippe Put Добыча нефти

«Нефть марки Brent закрылась немногим выше уровня $77 за баррель, а сегодня, 2 сентября, стартовала с бычьим гэпом, оказавшись выше $78. Котировки достигли максимума на уровне $78,65 впервые с октября 2018 года.

Черное золото продолжает восхождение, которое подпитывается растущими ожиданиями оживления мирового спроса по мере приближения зимы.

Ожидается, что температуры в ряде регионов будут ниже обычных, что предполагает более высокое потребление энергоносителей.

Одновременно рынок нефти поддерживает плавное и осторожное ослабление ограничений, что максимально безболезненно отражается на стороне предложения.

При этом доллар на международной арене остается на довольно крепких позициях, предвкушая скорое начало ужесточения политики ФРС, но это не мешает росту нефти, которая сейчас сосредоточена на ключевых отраслевых фундаментальных реалиях.

С технической точки зрения сейчас для Brent открыт путь к отметке $80 за баррель. Однако учитывая уже накопившуюся перекупленность, в скором времени может состояться коррекция в рамках фиксации прибыли.

При таком сценарии нефть первым делом отправится в район $77,20», — считает эксперт.

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