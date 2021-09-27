Белград, , 10:42 — REGNUM В случае, если Североатлантический альянс (НАТО) не отреагирует на нападение на сербское население в Косово, Сербия готова к действиям. Об этом 27 сентября заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Вучич, армия и полиция Сербии не вошла на территорию Косова не потому, что не считает Косово и Метохию своей территорией, а из-за того, что по соглашению в Куманово от 1999 года не имеет права этого делать.

Также он добавил, что подтвердил нежелание Белграда вводить в Косово свои войска в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы <…> не хотим поставить под угрозу мир никоим образом. Нам он нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году», — сказал Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провел переговоры с лидерами Сербии и Косова Александром Вучичем и Альбином Курти.