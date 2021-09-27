Тбилиси, 27 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 13 277 исследований на SARS-CoV-2 выявили 663 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 27 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 607 155 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 578 881 победил инфекцию, в том числе 2383 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8844 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 27 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4569 пациентов, в оборудованных гостиницах — 776.

Днём ранее в Грузии после проведения 20 798 тестов выявили 1132 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 2956 человек, умерли за сутки 30 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии за время кампании вакцинации от COVID-19 полностью привили более 770 тыс. человек, что составляет 27% взрослого населения. К концу года этот показатель планируется довести до 60%.