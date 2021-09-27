Москва, 27 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В начале недели 27 сентября курс рубля малоизменчив, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

(сс) CWitte Деньги

«Этому способствует общая низкая волатильность доллара на валютном рынке, а также противоположное воздействие драйверов на курс российской валюты. Закончился налоговый период продажи валютной выручки экспортёрами, поддерживавший рубль.

Но, с другой стороны, сегодня, 27 сентября, поднялась цена барреля нефти марки Brent выше $78,10 до трёхлетнего максимума.

Фондовые индексы на торгах в Азии и Европе, выступающие индикаторами настроений рынка по отношению к рисковым активам, начали день относительно оптимистично, с ростом до 1%. Это также плюс для рубля. Он имеет некоторую тенденцию к укреплению 27 сентября.

В течение дня значимые события не запланированы. Инвесторы могут обратить внимание на выступления представителей ФРС, Европейского центрального банка и Банка Англии.

Наиболее вероятный диапазон для котировок на сегодня составляет 72,20−72,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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