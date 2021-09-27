Ереван, 27 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 сентября на военном пантеоне «Ераблур» в Ереване возложил цветы к могилам павших в войне в Нагорном Карабахе, прошедшей в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Primeminister.am Никол Пашинян

Сообщается, что в Армении по случаю годовщины начала войны в церквях прошла поминальная литургия. В 11:00 по местному времени (10:00 мск) в стране была объявлена минута молчания.

По случаю трагической даты к населению Армении обратился президент республики Армен Саркисян.

«Год назад, в этот день началась самая жестокая в новейшей истории армянского народа вторая Арцахская война. Война, отнявшая у нас молодые жизни и судьбы. Я преклоняюсь перед памятью всех погибших, их родных и близких», — сказал президент.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня.