Москва, 27 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Власти Вьетнама могут в ближайшем будущем рассмотреть возможность регистрации в стране других российских вакцин от коронавируса помимо «Спутника V». Об этом вьетнамский посол в Москве Данг Минь Кхой заявил в опубликованном 27 сентября интервью РИА Новости.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вьетнам

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Он отметил, что мировые поставки вакцин на сегодняшний день довольно незначительны. Вьетнам диверсифицирует закупку вакцин, чтобы обеспечить для населения ранний коллективный иммунитет.

Данг Минь Кхой отметил хороший научно-исследовательский и медицинский потенциал России. Это подтверждает тот факт, что Россия запатентовала и зарегистрировала четыре вакцины от коронавируса.

«В связи с этим в ближайшем будущем ожидается, что Вьетнам рассмотрит возможность зарегистрировать ряд других российских вакцин против COVID-19», — сказал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, вьетнамский минздрав зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» в марте 2021 года.

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