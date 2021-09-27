Мельбурн, Австралия, 27 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. За последние сутки министерство здравоохранения Виктории (юго-восток Австралии) зарегистрировало 705 новых случаев коронавируса, при этом более трети случаев сосредоточено в одном районов самоуправления на севере Мельбурна. Об этом 27 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние 24 часа от COVID-19 скончался один человек. Им оказался мужчина на восьмом десятке жизни.

Выступая на пресс-конференции, ответственный за борьбу с COVID-19 в Виктории Йерун Веймар отметил, что большинство новых случаев заболевания в штате было зарегистрировано в северных пригородах Мельбурна — 412. Он также отметил, что более 30% новых новых случаев SARS-CoV-2 — всего 250 — приходятся на район местного самоуправления в Хьюме.

Согласно данным официального веб-сайта правительства штата, в Хьюме всего было зарегистрировано 2 962 случая вируса, что составляет чуть менее трети из 8 538 случаев заражения по всей Виктории.