Канберра, 27 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. К Рождеству жители Австралии смогут проверить себя на наличие COVID-19, не выходя из дома, как только Управление терапевтических товаров одобрит новые экспресс-тесты для домашнего применения. Об этом 27 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что экспресс-тесты уже используются в Австралии в домах престарелых и на предприятиях, где люди заняты в социально важных сферах. В свою очередь министр здравоохранения Австралии Грег Хант в интервью газете The Age отметил, что сейчас есть все признаки того, что в этом году экспресс-тесты могут быть одобрены для использования в домашних условиях.

В настоящее время в Австралии продавать экспресс-тесты гражданам для самотестирования запрещено. Однако Управление терапевтических товаров изучает, как сделать их пригодными для использования в домашних условиях.

«Мы хотели бы, чтобы они были доступны к Рождеству, если не раньше», — заявил министр Хант.