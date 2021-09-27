Тирасполь, 27 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В ходе 118 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 55 169 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 52 046 человек, в том числе 268 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1326 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали пять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 965 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 188 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 55 человек. В республике зафиксировали три случая смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Приднестровье работает пять ковидных госпиталей. По последним данным, они загружены на 86%. В них лечатся 834 пациента, из которых 220 находятся в тяжёлом состоянии.