Канберра, 27 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Задержки в доставке продуктов и товаров, вызванные пандемией коронавируса и всплеском онлайн-покупок во время локдаунов, рискуют приобрести «катастрофических характер», поскольку новые забастовки рабочих в портах Австралии могут привести к возникновению товарного дефицита в стране перед Рождеством. Об этом 27 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

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Поводом к забастовкам послужил провал переговоров о размере заработной платы. Генеральный директор компании Patrick Terminals Майкл Йовичич и Профсоюз работников морской отрасли вели переговоры по данному вопросу в течение последних 19 месяцев, но безуспешно. Профсоюз отклонил последнее предложение компании об увеличении заработной платы на 2,5% в течение последующих четырех лет.

«Я получил целую кучу уведомлений о забастовке, в частности, в порту Мельбурна … Я на самом деле подумал, что это шутка. Я просто не мог поверить, что мы получили такие серьезные предупреждения о забастовках перед Рождеством. Я в шоке», — заявил Йовичич, выступая в эфире телеканала Nine News.