Джакарта, 27 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило о возникновении наводнений в провинции Западная Ява в период с 27 по 28 сентября, сообщает CNN Indonesia.

Kurier.at Наводнение в Индонезии

Наводнения могут возникнуть в городах Богор, Сукабуми, Бекаси, Депок, Караванг и Чиребон.

Жителей Индонезии призвали быть осторожными из-за возникновения высоких волн.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ИндонезииРетно Марсудиобратилась к странам с просьбой исключить Индонезию из «красного» списка стран, которым запрещен въезд в иностранные государства, учитывая, что число случаев заражения коронавирусом в Индонезии снизилось.