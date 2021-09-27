Москва, 27 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Законопроект о работе депутатов региональных заксобраний внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Регионы России

Законопроектом предусмотрено, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта РФ — независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. По аналогии с депутатами Государственной думы и муниципальными депутатами предлагается механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения, освобождения от должности в региональном парламенте.

Для унификации законодательной процедуры вводится специальная статья о порядке внесения регионами законопроектов в Государственную думу.

С учетом региональной практики перечень субъектов права законодательной инициативы в региональных парламентах дополняется прокурорами субъектов РФ.

Кроме того, законопроект синхронизирует работу региональных парламентов с работой глав регионов — вводятся равные пятилетние сроки полномочий для губернаторов и региональных заксобраний.